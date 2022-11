Mondiali Qatar 2022, tifosi locali rispondono alla Germania: mostrata la foto di Ozil

La protesta della Germania, che prima dell’esordio in Qatar contro il Giappone si è portata la mano davanti alla bocca, non è andata giù ai tifosi locali. Alcune persone hanno infatti risposto per le rime, esibendo sugli spalti dell’Al Bayt Stadium le foto di Mesut Ozil. Quest’ultimo, in passato, aveva infatti accusato la federazione tedesca ed i tifosi di razzismo. Ozil aveva radici turche in quanto figlio di immigrati e non si era sentito accolto nella Nazionale, al punto da dichiarare: “Quando vinciamo sono tedesco, mentre quando perdiamo sono un immigrato“.

Complice la debacle ai Mondiali del 2018, il calciatore aveva finito addirittura per lasciare la Nazionale. I tifosi qatarioti hanno dunque rispedito l’attacco al mittente, come a voler dire alla Germania di fare i conti con il proprio passato prima di criticare gli altri. Chissà se questo botta e risposta proseguirà anche nel terzo match della fase a gironi.