Mondiali Qatar 2022, tiepida accoglienza per la nazionale iraniana di rientro a Teheran

Dopo la sconfitta per 1-0 contro gli Stati Uniti e la conseguente eliminazione dai Mondiali in Qatar, la nazionale iraniana ha fatto ritorno nel suo Paese. Nella tarda serata di ieri la nazionale è stata accolta da un piccolo gruppo di tifosi all’aeroporto internazionale di Teheran, tra bandiere iraniane e qualche applauso. Sardar Azmoun, uno dei calciatori più rappresentativi della selezione iraniana, ha detto ai giornalisti di non essere soddisfatto della sua prestazione nell’ultima partita. Nei giorni scorsi i manifestanti antigovernativi, considerando la squadra di calcio un simbolo del regime, avevano festeggiato la sconfitta in alcune città. Ma in generale continua la tensione in tutto l’Iran ormai da più di due mesi, in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini.