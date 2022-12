Mondiali Qatar 2022, Southgate: “Ultimi mesi non facili, combattuto sul mio futuro”

“Ci sono molte cose nella mia testa, sono davvero in conflitto in questo momento. Ciò che voglio assicurarmi, se la scelta giusta è quella di restare, è di avere l’energia per farlo“. Queste le dichiarazioni del ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate che ammette di essere “combattuto” in merito al proprio futuro dopo l’eliminazione della Nazionale dei Tre Leoni ai quarti di finale del Mondiale. per mano della Francia. “Ho trovato difficili gran parte degli ultimi 18 mesi. Nonostante tutto ciò che ho amato delle ultime settimane, ricordo ancora come sono andate le cose per 18 mesi, cosa è stato detto e cosa è stato scritto” ha aggiunto il tecnico inglese. Con lui al comando l’Inghilterra ha raggiunto la semifinale del Mondiale in Russia del 2018 e la finale degli Europei 2020. “Devo riflettere, non voglio passare quattro o cinque mesi a pensare di aver fatto la scelta sbagliata”, ha concluso Southgate.