Mondiali Qatar 2022, Son: “La Corea non si è mai arresa, qualificazione un risultato speciale”

“Non ci siamo mai arresi. Tutti hanno cercato di fare un passo in avanrti, sacrificandosi, e questo ci ha permesso di ottenere un buon risultato”. Queste le parole dell’attaccante della Corea del Sud Son Heung-min dopo la vittoria contro il Portogallo e la qualificazione agli ottavi della Coppa del Mondo propiziata da un assist della stella della Nazionale coreana che ha mandato in porta Hwang Hee-Chan . “Quello che abbiamo ottenuto qui è speciale e sono così orgoglioso dei miei compagni. Il nostro obiettivo era raggiungere gli ottavi di finale. Abbiamo fatto del nostro meglio in ogni partita, ma non puoi prevedere cosa succede nel calcio”, ha concluso l’esterno d’attacco del Tottenham in lacrime.