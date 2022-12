Mondiali Qatar 2022, si dimette il ct del Ghana: “Decisione presa prima del match con l’Uruguay”

Otto Addo lascia la guida del Ghana dopo la sconfitta con l’Uruguay che ha sancito l’eliminazione dai Mondiali. Lo annuncia nel post partita lo stesso tecnico, precisando che la sua scelta era premeditata e non ha a che fare col risultato di oggi. “Era già deciso che sarei andato via dopo i Mondiali, io e la mia famiglia vediamo il nostro futuro in Germania. Mi piace il mio lavoro a Dortmund, avrei lasciato anche se avessimo vinto il Mondiale, è una decisione di famiglia”, ha detto Addo, sotto contratto col Borussia dove lavora nel settore giovanile. Il 47enne tecnico aveva ottenuto l’ok del club tedesco per guidare il Ghana negli spareggi mondiali con la Nigeria e poi in Qatar.