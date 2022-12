Mondiali Qatar 2022, shock durante Argentina-Olanda: muore Grant Wahl, rinomato giornalista americano

Mondo del calcio e del giornalismo sportivo in shock. Durante la sfida Argentina e Olanda è venuto a mancare Grant Wahl, rinomata penna prima di Sports Illustrated (sua la famosa cover “The Chosen One” dedicata a LeBron James versione high school) e successivamente commentatore anche per Fox Sports e Cbs. Il 49enne, secondo le testimonianze di chi era seduto vicino a lui allo stadio, è collassato e nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi non è più riuscito a riprendersi. Wahl nei giorni scorsi aveva confessato sui social di non sentirsi in grandi condizioni dal punto di vista fisico, colpito da una forte bronchite.

Anche la FIFA, attraverso una nota del suo numero uno Gianni Infantino, ha commentato la scomparsa di Wahl: “Il suo amore per il calcio – dice Infantino – è stato immenso e il suo lavoro mancherà a tutti coloro che seguono nel Mondo questo sport. A nome della FIFA e della comunica calcistica globale – continua -, esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a sua moglie Celine, alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile”.