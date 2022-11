Mondiali Qatar 2022, serata no per il Canada: domina contro il Belgio, ma perde 1-0

Nel match della prima giornata del girone F del Mondiale di Qatar 2022, il Belgio supera il Canada per 1-0. Match molto intenso all’Ahmed bin Ali Stadium, dove i pronostici della vigilia vengono sovvertiti fin dal primo minuto, con i nordamericani padroni assoluti del campo. Un rigore sbagliato da Davies e qualche decisione arbitrale controversa condannano però gli uomini di Herdman. A decidere la gara è una rete di Batsuhayi, che tocca pochi palloni ma regala ai Diavoli Rossi una preziosa vittoria.

LA PARTITA – Ottimo avvio del Canada, che fin da subito si fa vedere in fase offensiva e crea più di un problema a Courtois. La prima occasione arriva al 9′, quando il Var richiama l’arbitro ad una on field review per un tocco di mano di Carrasco sulla conclusione di Buchanan. Il fallo è netto e dunque viene assegnato un calcio di rigore. Dagli 11 metri va Alphonso Davies, che si fa però ipnotizzare da Courtois e spreca una ghiotta chance per il vantaggio. I nordamericani continuano a spingere ma vengono sfavoriti dalla direzione di gara in più occasioni.

Al 15′ viene negato un rigore netto al Canada per una posizione di fuorigioco (inesistente) segnalata dall’assistente. Al 38′, invece, Witsel pesta il piede di un avversario in area di rigore ma l’arbitro, Janny Sikazwe (Zambia) lascia correre. Dopo 44 minuti di quasi assedio, il Canada viene punito alla prima imprecisione. Sventagliata della retroguardia belga e conclusione vincente di Batsuhayi, che sfugge ai difensori avversari e batte Borjan. Nella ripresa i ritmi calano ed il copione è sempre più definito: Canada che prova a costruire ed a scardinare il fortino avversario, Belgio che si affida alle ripartenze in contropiede guidate da De Bruyne. Il cronometro scorre, ma il punteggio non cambia. La vittoria va dunque al Belgio, che soffre ma inizia l’esperienza in Qatar con una vittoria.