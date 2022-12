Mondiali Qatar 2022, scommesse record da 430 milioni

I Mondiali di calcio in Qatar hanno fatto toccare punte record di scommesse, stando alle stime dell’industria del betting raccolte da Agipronews. Gli incassi al termine della prima fase a gironi hanno raggiunto i 430 milioni di euro, con un balzo del 34% in più rispetto all’edizione di Russia 2018, anche quella priva dell’Italia eliminata ai playoff. Tra le nazionali più seguite, la spuntano Argentina e Germania. Un grande interesse lo ha portato Argentina-Arabia Saudita con un’enorme quantità di giocate “live” sulla rimonta (fallita) dell’Argentina negli ultimi minuti, rivelano i capi del trading dei bookmaker italiani. Non solo. I Mondiali stanno facendo da traino anche alle scommesse sui campionati – ad esempio Serie B e seconde divisioni estere – che non si sono fermati nel periodo di Qatar 2022.