Mondiali Qatar 2022, Roy Keane non apprezza i balletti del Brasile: “Non riesco a credere ai miei occhi”

Che Roy Keane non sia mai stato un calciatore troppo incline alle eccessive celebrazioni in campo non lo scopriamo oggi, ma l’ex centrocampista, ora telecronista per Itv, si è comunque scagliato contro il Brasile dopo i quattro gol rifilati alla Corea del Sud. “Non riesco a credere ai miei occhi. Sembra una puntata di ‘Strictly come dancing’ (il format inglese da cui e’ stato tratto ‘Ballando con le stelle’, ndr), non mi piace. La gente dice che è la loro cultura ma io credo che sia mancanza di rispetto per l’avversario, sono quattro gol e lo fanno ogni volta”, ha osservato l’ex calciatore nordirlandese.