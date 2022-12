Mondiali Qatar 2022, Rooney consola Kane: “Presto supererai il mio record”

Nella serata di grande delusione dell’Inghilterra, uscita dal Mondiale sconfitta dalla Francia per 2-1, Wayne Rooney ha consolato Kane dopo il rigore sbagliato che ha condannato la sua nazionale all’eliminazione . Il centravanti del Tottenham ha eguagliato proprio Wayne Rooney come miglior marcatore di sempre della Nazionale dei Tre Leoni, a quota 53 reti. Kane, che ha avuto la possibilità di superare l’ex Manchester United con il secondo rigore della sfida, poi fallito, è stato consolato dallo stesso ex giocatore che sui social, precisamente su Twitter, ha voluto complimentarsi con lui e mandargli un messaggio d’affetto.“Sono devastato per i ragazzi ma orgoglioso del modo in cui hanno giocato questo torneo, e anche loro dovrebbero”, ha scritto Rooney. “Congratulazioni ad Harry Kane che ha eguagliato il mio record. Presto sarai da solo in vetta e non posso pensare a nessuno di migliore per superarmi. A testa alta, Harry”.