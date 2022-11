Mondiali Qatar 2022, Ronaldo il Fenomeno positivo al Covid: non sarà in tribuna per Brasile-Serbia

Ronaldo il Fenomeno è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un video postato sui suoi canali social: “Sto bene, ma purtroppo non potrò essere presente allo stadio. Auguro il meglio alla Selecao“. L’ex attaccante si trova infatti in Qatar per i Mondiali 2022 ed era il grande atteso sugli spalti del Lusail Iconic Stadium per la sfida tra il suo Brasile e la Serbia. Il virus però glielo ha impedito e dunque dovrà attendere il prossimo impegno dei verdeoro per ammirarli e sostenerli da vicino.