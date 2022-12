Mondiali Qatar 2022, Ronaldo il Fenomeno: “Francia grande favorita”

“La mia previsione, prima dell’inizio dei Mondiali, era una finale tra Francia e Brasile. Ora il Brasile non c’è più; mentre la Francia conferma partita dopo partita di essere una delle più forti. Penso che sia la grande favorita. Hanno una squadra molto solida, sia in difesa che in attacco”. Queste le parole di Ronaldo Il Fenomeno, a proposito delle semifinali Mondiali, che inizieranno nella giornata di domani. “Mbappé mi ricorda un po’ me quando giocavo. Sta facendo un ottimo Mondiale. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili, credo che possa essere il miglior giocatore del Mondiale. Gli altri giocatori sono veloci ma lui è di certo il più veloce e sa usare bene le sue qualità”, ha aggiunto l’ex stella del Brasile e dell’Inter.