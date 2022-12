Mondiali Qatar 2022, Rodri: “Per battere il Marocco servirà la migliore Spagna”

“Per battere il Marocco serve la migliore Spagna: dovremo fare una grande prestazione”. Queste le parole di Rodri in conferenza stampa a 48 ore dalla gara degli ottavi di finale dei Mondiali che le Furie Rosse giocheranno contro il sorprendente Marocco. “Quella che sta iniziando è nuova competizione. Analizziamo sempre cosa possiamo migliorare, anche dopo le partite che abbiamo giocato bene. In merito al ko contro il Giappone non c’è molto da migliorare, perché tutto è iniziato da un ‘crollo’ di circa 10 minuti. Ed è proprio quello che dobbiamo evitare martedì”, ha aggiunto il centrocampista del Manchester City. “Quanto successo nell’ultima gara del girone è stato un avvertimento: ciò non può accadere di nuovo. Il nostro unico obiettivo è passare il turno, sappiamo di potercela fare”, ha concluso Rodri. La vincente della sfida tra Spagna e Marocco affronterà nei quarti di finale la vincente del match tra Portogallo e Svizzera.