Mondiali Qatar 2022, riscatto Argentina: Messi e Fernandez stendono il Messico

Il Mondiale dell’Argentina inizia con una giornata di ritardo, ma finalmente entra nel vivo. Dopo la debacle contro l’Arabia Saudita, l’Albiceleste si riscatta e, pur non convincendo del tutto, sconfigge il Messico per 2-0. A decidere il match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022 sono le reti di Leo Messi ed Enzo Fernandez, arrivate entrambe nella ripresa. Grazie a questo successo, i ragazzi di Scaloni tornano ad essere artefici del proprio destino e si giocheranno il primo posto del girone all’ultima giornata contro la Polonia.

LA CRONACA – Primo tempo molto fisico e caratterizzato prevalentemente da contrasti piuttosto che da occasioni da gol. Nonostante i mezzi tecnici di cui dispone l’Argentina, a rendersi più pericoloso è il Messico. Il cinismo sotto porta però manca e per oltre mezz’ora succede davvero poco. Poi Messi ci prova su punizione, ma la posizione è troppo defilata e Ochoa non si fa sorprendere. Ci prova su punizione anche il Messico con Vega, ma Martinez è attento, si tuffa e blocca. Dopo 50′ (45+5 di recupero), le squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.

Gara piuttosto bloccata anche nella ripresa, fin quando l’extraterrestre decide di salire in cattedra. Al 64′ Leo Messi riceve da Di Maria al limite dell’area e, dopo aver controllato la sfera, lascia partire un sinistro rasoterra che finisce alle spalle dell’incolpevole Ochoa. Il Messico, già passivo nei minuti precedenti, accusa il colpo e non riesce a reagire. L’Argentina invece continua a creare ed a tre minuti dal 90′ raddoppia. Stavolta Messi fa l’assist, mentre la scena se la prende Enzo Fernandez, che s’inventa un golazo (finta + tiro a giro) e mette in ghiaccio la vittoria. L’Albiceleste non brilla, ma vince – che era quello che contava – e torna a guardare con ottimismo al prosieguo del Mondiale.