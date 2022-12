Mondiali Qatar 2022, le reazioni della stampa francese alla vittoria sull’Inghilterra: “Sorry, good game”

La Francia batte l’Inghilterra e vola in semifinale ai Mondiali Qatar 2022. La squadra di Deschamps affronterà in semifinale il Marocco, che ha battuto il Portogallo oggi pomeriggio. La stampa francese ha salutato la squadra di Southgate a modo suo. L‘Equipe commenta così la vittoria sui Tre Leoni: “Sorry, good game”. Per quanto riguarda la partita invece: “Con difficoltà la Nazionale si è qualificata per le semifinali del Mondiali. I bleus affronteranno in Marocco”. Francia che ha vinto una partita difficile anche grazie al rigore sbagliato di Kane che avrebbe portato il match ai supplementari. A salvare i transalpini sono stati Tchouameni nel primo tempo e Giroud con un colpo di testa deviato da Maguire a metà secondo tempo. Il quotidiano francese, Le Figaro, ha titolato infatti: “Giroud le sauveur”. Quarto gol al Mondiale per il centravanti del Milan, sempre più decisivo nei match importanti.