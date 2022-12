Mondiali Qatar 2022, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti

Sono rimaste in otto a giocarsi il trofeo ai Mondiali di Qatar 2022. Continuano le emozioni dopo gli ottavi di finale, e le vincitrici della prima sfida ad eliminazione diretta torneranno in campo per andare a caccia del pass per le semifinali e continuare il loro cammino verso la finalissima. Le partite valide per i quarti di finale verranno disputate venerdì 9 e sabato 10 dicembre alle ore 16 e alle ore 20. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti. Le sfide verranno trasmesse sui canali Rai, che detiene i diritti del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti di ogni match.

QUARTI DI FINALE

9 DICEMBRE

Ore 16: Vincente partita 5 – Vincente partita 6 (Rai 1)

Ore 20: Olanda/Stati Uniti – Argentina/Australia (Rai 1)

10 DICEMBRE

Ore 16: Vincente partita 7 – Vincente partita 8 (Rai 1)

Ore 20: Francia/Polonia – Inghilterra/Senegal (Rai 1)