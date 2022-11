Mondiali Qatar 2022, proteste Iran contro la Fifa: Usa hanno rimosso simbolo Allah

Protesta della federazione calcistica iraniana contro la Fifa dopo che l’emblema della Repubblica islamica è stato rimosso dalla sua bandiera nei post sui social media dalla squadra degli Stati Uniti. “Con un atto poco professionale, la pagina Instagram della federazione calcistica statunitense ha rimosso il simbolo di Allah dalla bandiera iraniana – ha dichiarato l’agenzia di stampa statale iraniana IRNA – La Federcalcio iraniana ha inviato un’e-mail alla Fifa per chiedere che emetta un serio avvertimento alla federazione statunitense”. Gli Usa hanno dichiarato di aver fatto questa scelta per mostrare “sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali”. L’Iran ha accusato gli Stati Uniti e altri avversari stranieri di istigare le proteste, con il governo degli Stati Uniti che ha imposto sanzioni ai funzionari iraniani per la repressione.