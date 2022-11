Mondiali Qatar 2022, programma partite terza giornata: ecco i nuovi orari

I Mondiali di Qatar 2022 proseguono in maniera spedita e, una volta terminata la seconda giornata della fase a gironi, inizierà il terzo ed ultimo turno che precede la fase ad eliminazione diretta. Le partite di ciascun gruppo, considerata l’importanza in ottica qualificazione agli ottavi di finale, verranno disputate in contemporanea. Per l’occasione ci sarà anche un cambiamento degli slot orari: sempre quattro partite al giorno, ma in due sole fasce ovvero quella delle 16:00 e quella delle 20:00. L’ultima giornata della fase a gironi andrà in scena da martedì 29 novembre fino a venerdì 2 dicembre. Ecco il programma completo con tutti gli orari.

PROGRAMMA TERZA GIORNATA

Martedì 29 novembre

Girone A

16:00 – Olanda-Qatar

16:00 – Ecuador-Senegal

Girone B

20:00 – Galles Inghilterra

20:00 – Iran-Stati Uniti

Mercoledì 30 novembre

Girone C

20:00 – Polonia-Argentina

20:00 – Arabia Saudita-Messico

Girone D

16:00 – Tunisia-Francia

16:00 – Australia-Danimarca

Giovedì 1 dicembre

Girone E

20:00 – Giappone-Spagna

20:00 – Costa Rica-Germania

Girone F

16:00 – Croazia-Belgio

16:00 – Canada-Marocco

Venerdì 2 dicembre

Girone G

20:00 – Camerun-Brasile

20:00 – Serbia-Svizzera

Girone H

16:00 – Corea del Sud-Portogallo

16:00 – Ghana-Uruguay