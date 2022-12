Mondiali Qatar 2022: Pogba e Kanté presenti allo stadio per la finale Francia-Argentina

Assenti nella spedizione francese in Qatar per infortunio, Paul Pogba e N’Golo Kanté saranno comunque presenti sugli spalti del Lusail Stadium per la finale dei Mondiali 2022. Ad assistere alla sfida tra Francia-Argentina, sempre su invito del presidente Macron, ci saranno anche Presnel Kimpembé, Cristopher Nkunku e Teddy Riner. ‘Le Parisien‘ rivela inoltre che saranno in tribuna tra gli altri anche Stephanie Frappart, Brahim Asloum, Laure Bouleau, Benoit Cheyrou e Alain Giresse. I grandi assenti saranno invece Michel Platini e Karim Benzema.