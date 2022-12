Mondiali 2022, Pogba è in Qatar: “Una finale non si gioca, si vince”

Ricevuto il permesso da parte della Juventus, Paul Pogba è arrivato in Qatar per assistere alla finale del Mondiale tra la sua Francia e l’Argentina. Fuori causa per l’infortunio al menisco, il centrocampista bianconero ha preso possesso dei profili social della nazionale francese: “Siamo per la seconda volta consecutiva in finale ai Mondiali. Vi do tutto il mio supporto, tutta la mia forza. E si sa: una finale non si gioca, si vince”.

