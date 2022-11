Mondiali Qatar 2022, De Paul: “Siamo riusciti ad alzarci, per noi comincia un altro torneo”

“Ora possiamo goderci il Mondiale, cosa che negli ultimi tre giorni non siamo riusciti a fare”. In queste parole di Rodrigo De Paul all’emittente Olé si racchiude l’enorme sospiro di sollievo tirato dal popolo argentino dopo il fondamentale successo sul Messico per 2-0: “Abbiamo dato tutto per rialzarci e ci siamo riusciti – ha sottolineato l’ex Udinese -. Adesso per noi comincia un altro Mondiale. Eravamo molto uniti e credo fosse evidente. Volevamo che la ffente lo capisse: per i pochi che per mezz’ora sono scesi dal carro degli ultimi tre anni, l’invito è quello di risalire, perché non vi lasceremo a terra”, chiuse il centrocampista della squadra di Scaloni..