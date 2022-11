Mondiali Qatar 2022: pari a reti inviolate tra Inghilterra e USA

Termina 0-0 la sfida tra Inghilterra e USA valevole per la seconda partita del girone del Mondiale in Qatar. Gli americani collezionano così il secondo pareggio, mentre gli inglesi restano in vetta a quota 4.

Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni con delle grandi occasioni per parte. Al decimo minuto è Kane a sfiorare la rete del vantaggio con un tiro deviato magistralmente da Zimmerman. Al 17esimo è poi McKennie a mettere un cross in area trovando la testa di Wright che per poco non trova la rete. Al 33esimo è Pulisic a sfiorare nuovamente il gol tra le fila americane, sparando un missile e colpendo la traversa. La seconda frazione procede a ritmi equilibrati, con molte meno occasioni eclatanti: sono gli inglesi a sprecare all’88esimo una chance, Rashford ci ha provato dal limite ma il suo tiro centrale troppo debole, Turner ha parato facilmente. E’