Mondiali Qatar 2022, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti

Grande attesa per la fase ad eliminazione diretta e per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Prima però c’è da vivere la fase a gironi della rassegna iridata. Le squadre prime classificate affronteranno le seconde sulla base di accoppiamenti già definiti. Possibili big match già nel primo turno secco potrebbero arrivare dalla combinazione dei gironi E ed F dove ci sono ben due corazzate a contendersi il primato del girone: Spagna e Germania nel girone E, Belgio e Croazia nell’altro. Ma occhio alle sorprese, sempre dietro l’angolo quando si parla di Mondiali. Con gli ottavi il via scatterà sabato 3 dicembre. Di seguito il tabellone completo degli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar. Ricordiamo che gli ottavi di finale, come tutta la rassegna iridata, potranno essere seguiti sui canali Rai, che detiene i diritti del torneo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti di ogni match.

TABELLONE INTEGRALE

REGOLAMENTO GIRONI

TABELLONE OTTAVI DI FINALE MONDIALI QATAR 2022

Sabato 3 dicembre

Ore 16:00 1A-2B

Ore 20:00 1C-2D

Domenica 4 dicembre

Ore 16:00 1D-2C

Ore 20:00 1B-2A

Lunedì 5 dicembre

Ore 16:00 1E-2F

Ore 20:00 1G-2H

Martedì 6 dicembre

Ore 16:00 1F-2E

Ore 20:00 1H-2G