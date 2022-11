Mondiali Qatar 2022: Orsato arbitro di Argentina-Messico

Daniele Orsato bissa ai Mondiali di Qatar 2022. Il fischietto di Schio, dopo aver diretto la sfida inaugurale tra Qatar ed Ecuador, in modo quasi impeccabile insieme al suo Var Irrati, ritrova il collega di Pistoia al monitor per arbitrare Argentina-Messico, sfida rovente per la quale Collina ha voluto uno dei migliori a disposizione. Per quanto riguarda le altre partite in programma sabato, il tedesco Siebert dirigerà Tunisia-Australia, il brasiliano Sampaio per Polonia-Arabia Saudita mentre Francia-Danimarca va al polacco Marciniak.