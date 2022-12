Mondiali Qatar 2022, nuovo pallone per le semifinali: Adidas presenta ‘Il Sogno’

In occasione delle semifinali dei Mondiali di Qatar 2022 verrà utilizzato un nuovo pallone. Quello utilizzato finora, denominato Al Rihla (‘il viaggio’), verrà rimpiazzato da Al Hilm (‘il sogno‘). L’Adidas ha spiegato che tale pallone all’avanguardia presenta la tecnologia del “pallone connesso”, volta ad aiutare l’arbitro in alcune decisioni importanti fornendogli informazioni in tempo reale. In particolare, gioca un ruolo importante alimentando il sistema del fuorigioco semiautomatico combinando dati sulla palla ed intelligenza artificiale.