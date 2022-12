Mondiali Qatar 2022, no della Fifa a messaggio Zelensky: la risposta dell’Ucraina

Andriy Yermak, capo di Gabinetto di Volodymyr Zelensky, si è espresso in merito alla decisione della Fifa di negare al presidente ucraino la possibilitò di tenere un discorso prima della finale dei Mondiali: “Chiedere aiuto per mettere fine alla guerra a quanto pare non è gradito. Questa Coppa del Mondo conferma che nazionalità diverse possono scegliere chi è il più forte in maniera corretta, sul campo da gioco e non su quello di battaglia. In guerra non esiste il pareggio e non ci sono campioni“. Yermak ha poi aggiunto: “Alla Fifa non è consentito di parlare di pace è verità, ma speriamo che prevalga il buon senso. Dovrebbero vergognarsi di sostenere in silenzio i guerrafondai e non di promuovere la pace“.