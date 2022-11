Mondiali Qatar 2022, mogli dei calciatori inglesi senza limiti: spesi oltre 20mila euro in alcolici

La vittoria dell’Inghilterra contro l’Iran all’esordio nei Mondiali di Qatar 2022 ha fatto felici tutti i tifosi inglesi. Tra questi, spiccano le famiglie dei calciatori convocati da Gareth Southgate, che alloggiano a bordo di una nave da crociera attraccata nel porto di Doha. Tale scelta è stata dettata dal minor rischio di contrarre il Covid. Tuttavia, a bordo di questa nave non sono in vigore tutte le regole che invece ci sono in Qatar, dunque è possibile consumare alcolici liberamente. Secondo quanto riporta il Sun, dopo il 6-2 all’Iran, le mogli dei calciatori hanno festeggiato bevendo bottiglie di champagne da 300 euro l’una per un totale di oltre 20mila euro spesi in alcolici. Si sono inoltre scatenate al karaoke cantando Sweet Caroline e Three Lions. Per evitare qualsiasi problema, comunque, tutti i conti erano stati saldati prima ancora che la brigata arrivasse in Qatar.