Mondiali Qatar 2022: Messi supera Batistuta con 11 gol

Un alto record per Lionel Messi. Dopo la rete del vantaggio segnata al 34′ del primo tempo della semifinale contro la Croazia, il calciatore del Psg ha toccato quota 11 reti al Mondiale (96 in totale con la nazionale in 171 presenze), diventando il miglior marcatore argentino in una fase finale dei Mondiali. Contro l’Olanda aveva raggiunto a quota 10 Gabriel Omar Batistuta. Con la presenza di oggi, inoltre, la 25esima ad un Mondiale, ha anche eguagliato il record di Lothar Matthaus. Conquistando l’eventuale finale potrà superarlo e diventare il giocatore con maggiori presenze alla fase finale di un Mondiale. Si tratta del quinto mondiale per Messi dopo quelli del 2006 (3 gare, 1 gol), 2010 (5 gare), 2014 (7 gare, 4 gol), 2018 (4 gare, 1 gol). In questa edizione fin qui 6 gare e 5 gol.