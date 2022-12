Mondiali Qatar 2022, il messaggio di Pelè per Ronaldo: “Grazie per averci fatto sorridere”

L’ex fuoriclasse brasiliano Pelè, dopo il lungo post pubblicato sui social da Cristiano Ronaldo in seguito all’eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022, ha voluto rispondere al portoghese: “Amico mio, grazie per averci fatto sorridere”. Anche il rivale francese Kylian Mbappé, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per CR7, ha postato le emoticon delle mani giunte, e di una corona e di una capra. Quest’ultima immagine si riferisce al fatto che in inglese capra è ‘goat’, acronimo (coniato ai tempi di Muhammad Ali) di ‘Greatest Of All Times’, ovvero il più grande di tutti i tempi. La corona e le mani giunte sono utilizzate anche Lebron James, fenomeno del basket ma anche appassionato di calcio e azionista di minoranza del Liverpool: “LEGENDA!2, è l’apprezzamento che Lebron rivolge a Ronaldo.