Mondiali Qatar 2022, Mbappé in silenzio stampa: non vuole esporsi sul suo futuro

Da quando è iniziata la Coppa del Mondo Mbappé non è mai andato in conferenza stampa. Un silenzio tattico sia perché non vuole che gli si chieda del suo futuro, annebbiando così l’atmosfera all’interno della selezione francese e anche perché, secondo L’Équipe, non vuole essere associato a Budweiser, il principale sponsor del Mondiale in Qatar. Il birrificio americano ha consegnato il premio di MVP della partita e Mbappé ha nascosto la marca della birra ogni volta che ha posato con il trofeo. Rientra nella sua politica sui diritti d’immagine non pubblicizzare marchi di cibo spazzatura, scommesse sportive o bevande alcoliche. L’attaccante del Psg non ha intenzione di tenere conferenze stampa al Mondiale. La Federcalcio francese si è detta disposta a pagare le multe che verranno comminate ai giocatori che si rifiuteranno di parlare dopo essere stati nominati MVP della partita.