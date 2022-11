Mondiali Qatar 2022, Martinez: “Partita difficile risolta con talento ed esperienza”

Il Belgio ha esordito in Qatar con una vittoria per 1-0 sul Canada al termine di una partita molto combattuta, in cui la nazionale nordamericana ha saputo a tratti imporsi sulla corazzata belga. Al termine della gara il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez ha analizzato la prestazione non convincente dei suoi: “Questa è stata una partita difficile. Dobbiamo essere realistici: non abbiamo giocato bene. I canadesi erano più bravi di noi in quello che facevano. Abbiamo vinto grazie al talento e all’esperienza. Grazie alla qualità del nostro portiere siamo rimasti in partita con quella parata (sul rigore di Davies, n.d.r.). Il Canada avrebbe meritato di più in base alla sua prestazione. Abbiamo vinto – continua il c.t spagnolo – questa è la cosa più importante oggi. Come sempre, dobbiamo ancora crescere in questo torneo e migliorare le nostre prestazioni. Molte squadre importanti hanno perso perché ai Mondiali bisogna sempre saper crescere. Se riesci a farlo, e vinci le tue partite allo stesso tempo, allora è qualcosa su cui puoi costruire”, ha concluso Martinez. Belgio che tornerà in campo nella seconda giornata contro il Marocco.