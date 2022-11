“Sono felicissimo per il gol e per tutti i tifosi presenti. Dobbiamo continuare così e giocare in questo modo per rendere orgoglioso il nostro pubblico”. Lo ha detto Abdelhamid Sabiri dopo la vittoria del Marocco per 2-0 sul Belgio ai Mondiali di Qatar 2022. Il trequartista della Sampdoria al 28′ della ripresa ha siglato il gol del momentaneo 1-0.