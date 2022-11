Mondiali Qatar 2022: l’Ecuador gestisce, l’Olanda si accontenta. Termina 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Olanda ed Ecuador, valevole per la seconda giornata del girone di Coppa del Mondo 2022. Le due formazioni collezionano così 4 punti a testa in classifica e si pongono in vetta al girone.

Primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni, e conclusosi sul vantaggio olandese. Ad aprire le marcature ci ha pensato al quinto minuto di gioco Gakpo con un grandissimo tiro dalla distanza che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Sul finale Valencia trova la rete del pareggio, successivamente annullata per fuorigioco di Porozo, che in quel momento si trovava sulla traiettoria del pallone. Il pareggio dell’Ecuador viene firmato ad inizio ripresa: è ancora Valencia a farsi trovare pronto in area, e ad insaccare il pallone in rete dopo una respinta del portiere avversario. Gli ecuadoriani gestiscono bene il secondo tempo, attaccando molto e concedendo poco possesso agli olandesi che si sono dimostrati poco propositivi. Termina 1-1 al Khalifa International Stadium.