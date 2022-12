Mondiali Qatar 2022, le maglie di Belgio, Germania e Spagna in svendita

Il Mondiale in Qatar influenza il merchandising delle federazioni. Le maglie di Inghilterra, Argentina e Portogallo, qualificate ai quarti di finale, vanno a ruba e sono già esaurite nei centri commerciali di Doha. Svendita per quelle di Germania e Belgio che non sono state all’altezza delle aspettative. La nazionale di Flick è stata eliminata ai gironi e il prezzo della loro maglia originale è crollato da 670 riyal del Qatar (circa 184 dollari Usa) a 329 riyal del Qatar (circa 90,3 dollari Usa), mentre una maglia del Belgio, originariamente valutata 430 riyal del Qatar, ora è al 50%. Inoltre, anche le maglie di Spagna e Giappone hanno i prezzi in calo anche se in misura diversa. “Abbiamo preparato un gran numero di maglie preferite dai fan, ma le loro inaspettate eliminazioni ci rendono difficile la riduzione delle scorte, quindi dobbiamo fare un forte sconto”, ha detto un venditore ai media locali.