Mondiali Qatar 2022: l’Argentina conquista la semifinale, termina ai rigori la sfida con l’Olanda

L’Argentina si qualifica alle semifinali del Mondiale in Qatar, battuta l‘Olanda ai rigori per 5-6 nel match valevole per i quarti di finale. Bel primo tempo tra le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Dopo diverse conclusioni in porta, più o meno valide, è l’azione straordinaria creata da Messi a sbloccare il risultato. L’attaccante numero 10 al 34esimo fa tutto da solo tra gli avversari e serve, ad ‘occhi bendati’ Molina, che a due passi dalla porta non può che insaccare il pallone in rete. Nella seconda frazione di gioco arriva il raddoppio per la Selección. Al 71esimo viene concesso un rigore agli argentini per il fallo di Dumfries su Acuna, è il Capitano a posizionarsi sul dischetto e spiazzare Noppert. All’83esimo ci pensa Weghorst a riaprire le speranze degli arancioni: l’attaccante stacca bene di testa in area e accorcia le distanze. Sul finale succede di tutto, l’Olanda si spinge nell’area di rigore avversaria per tentare il tutto per tutto, gli animi si alzano così come i cartellini. Al 101esimo infatti, un ultima punizione concessa agli uomini di Van Gaal regala l’occasione del pareggio, messo a segno da Weghorst che, facendosi spazio in area, di scivolata insacca il 2-2. Le due formazioni di giocano i tempi supplementari, terminati anche questi in pareggio. I rigori decidono tutto, l’Olanda ne sbaglia due, l’Argentina uno: il rigore decisivo viene messo a segno da Lautaro Martinez.