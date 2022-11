Mondiali Qatar 2022, la Fifa rassicura: via libera ad oggetti e striscioni arcobaleni

Via libera agli oggetti e striscioni arcobaleno, oltre che a quelli in solidarietà alle proteste in Iran, negli stadi dei Mondiali di calcio in Qatar. Dopo le proteste di alcuni tifosi che si sono visti sequestrare alcuni oggetti con il simbolo dei diritti lgbtq+, la Fifa spiega di essere “a conoscenza di alcuni incidenti in cui gli oggetti consentiti non potevano essere esposti negli stadi” e fa sapere di avere ricevuto “rassicurazioni dalle autorità” che negli stadi saranno applicati “norme e regolamenti concordati per la Coppa del Mondo di Qatar 2022”.