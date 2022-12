Mondiali Qatar 2022, la cerimonia di chiusura: a che ora e dove seguirla in tv

Mancano poche ore al fischio d’inizio della finale dei Mondiali 2022 in Qatar, che vedrà di fronte Argentina e Francia. Prima, però, la cerimonia di chiusura di una manifestazione che ha tenuto incollato i telespettatori davanti agli schermi per un mese, ma che ha anche suscitato enormi polemiche prima e durante il suo svolgimento. La cerimonia di chiusura, in diretta dal Lusail Iconic Stadium, avrà inizio alle 14:30 e verrà trasmessa in diretta su Rai 2.