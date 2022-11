Mondiali Qatar 2022, Kane: “Pareggio non è un brutto risultato”

“Non è stata sicuramente la nostra miglior prestazione, ma comunque il clean sheet ci mette in una buona posizione di classifica per il passaggio del turno. Cosa è mancato? Rispetto alla sfida con l’Iran abbiamo avuto due o tre possibilità che non abbiamo sfruttato. Loro hanno alzato il pressing, hanno reso il match complicato. Comunque il pareggio non è un brutto risultato, aspettiamo ora l’ultima partita del girone”. Queste le parole dell’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane ai microfoni di ITV dopo lo 0-0 contro gli Stati Uniti. (ITALPRESS). pia/glb/red 25-Nov-22 22:41 NNN