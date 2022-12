Mondiali Qatar 2022, Jorginho: “È stato molto difficile, non volevo neanche guardare le partite”

Jorginho nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport ha confessato le sue difficoltà nel guardare da casa il Mondiale in Qatar. “È stato molto difficile, specialmente all’inizio è stato molto difficile, sinceramente”, ha dichiarato il centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini.

“Non volevo guardare le partite, ho fatto un viaggio con la famiglia. Ho guardato un paio di incontri in cui giocavano degli amici, ma non conoscevo neanche gli orari. Non mi interessava. Verso la fine è tornato fuori l’amante del calcio che è in me e ho iniziato a guardare un po’ di sfide”, ha aggiunto il regista del Chelsea.