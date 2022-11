Mondiali Qatar 2022, Iran-Usa 0-1: Pulisic ricoverato in ospedale per accertamenti

Dopo la vittoria degli Usa contro l’Iran il match winner dell’incontro dei Mondiali di Qatar 2022, Christian Pulisic, è stato ricoverato in ospedale. L’esterno è infatti stato portato in ospedale per un controllo all’addome: si attendono notizie più precise sulle sue condizioni. Il tecnico statunitenste Gregg Berhalter, nel dopo partita, ha confermato di non avere idea dei tempi di recupero del giocatore. Proprio Pulisic ha rassicurato sia il c.t che i tifosi mandando messaggi confortanti dall’ospedale: “Sabato sarò pronto, non vi preoccupate”. Gli Usa sabato scenderanno in campo contro l’Olanda, che ha battuto 2-0 il Qatar confermando il primo posto nel girone A.