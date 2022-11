Mondiali Qatar 2022, insulti a Borjan: Fifa apre procedimento contro tifosi Croazia

In seguito a quanto accaduto nel match della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 tra Croazia e Canada, la Fifa ha aperto un procedimento. I tifosi croati hanno infatti rivolto continue provocazioni al portiere avversario Milan Borjan, esponendo anche striscioni contro di lui. Il motivo è da ricercare nelle origini di quest’ultimo, nato da genitori serbi in una regione coinvolta nel conflitto dell’ex Jugoslavia. Borjan emigrò in Canada proprio quando le forze croate occuparono la sua città natale nel 1995. L’estremo difensore è stato dunque preso di mira dai supporters croati, a loro volta finiti nel mirino della Fifa. Sotto accusa quindi la Federcalcio croata – in merito al tema della “discriminazione e sicurezza durante le partite” – a rischio sanzione.