Mondiali Qatar 2022, Inghilterra, Henderson: “Rigore Kane? Si riprenderà”

Dopo la sconfitta della sua Inghilterra contro la Francia nei quarti dei Mondiali di Qatar 2022, il centrocampista Jordan Henderson ha così parlato. Ecco le sue parole: “Il rigore sbagliato da Kane? Sappiamo quanti rigori ha segnato lui per noi e quanti gol ha segnato per portarci qui. È un attaccante di livello mondiale e il nostro capitano, si riprenderà. Difficile trovare le parole giuste per questa eliminazione. Abbiamo dato tutto, abbiamo avuto il carattere per recuperare dopo l’1-0. Abbiamo dato tutto, ma questa non era la nostra serata”.