Mondiali Qatar 2022: Infantino invia condoglianze alla famiglia del tifoso gallese morto

In vista della partita di stasera tra Galles e Inghilterra, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa del tifoso gallese Kevin Davies. “È stato con profonda emozione e tristezza che ho appreso della tragica scomparsa di Kevin Davies. Le parole sembrano inadeguate per esprimere la tristezza che proviamo per questa perdita. Parte del Red Wall, sostenitori della squadra nazionale del Galles, noti per il loro impegno e dedica al calcio gallese, membro della Football Supporters ‘Association Cymru, ci mancherà davvero. A nome della Fifa e della comunità calcistica internazionale, desidero porgere le nostre più sentite condoglianze alla Football Association of Wales, ai tifosi del Galles che hanno fatto il viaggio in Qatar e, soprattutto, alla famiglia di Kevin, suo figlio, gli amici e i suoi cari. I nostri pensieri sono con tutti voi”, queste le parole di Infantino nella lettera inviata al presidente della Federcalcio gallese Steve Williams.