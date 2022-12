Mondiali Qatar 2022, Infantino: “Fase iniziale migliore di sempre, faremo 5 miliardi di spettatori”

“Quelle registrate sono cifre da record in tv, abbiamo già avuto oltre due miliardi di telespettatori, il che è davvero incredibile. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi. E poi ci sono due milioni e mezzo di persone per le strade di Doha e qualche centinaio di migliaia ogni giorno negli stadi, tutti insieme, tifando insieme, tifando per le proprie squadre. Un’atmosfera fantastica, grandi gol, emozione incredibile e sorprese. E’ la fase iniziale migliore di sempre”. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in un’intervista nella quale ha esaltato il Mondiale in Qatar: “Ho visto tutte le partite e il Mondiale promette bene da qui in avanti. Le partite sono state di grande, grande qualità in stadi bellissimi, ma questo lo sapevamo già. Ma anche il pubblico presente è stato incredibile, con una media di 51mila presenze. Il Mondiale è già un successo fantastico. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi di telespettatori. Vogliamo semplicemente regalare un po’ di gioia e sorrisi alle persone di tutto il mondo”.