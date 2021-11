Mondiali Qatar 2022, Infantino: “Ci divertiremo tutti insieme”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha rilasciato un comunicato a un anno esatto dall’inizio dei Mondiali in Qatar, che prenderanno il via il 21 novembre 2022: “Ci divertiremo a stare tutti insieme in un solo posto. I tifosi potranno godere di un calcio di prima classe in otto stadi all’avanguardia. Non vediamo l’ora di riunire persone di diversa estrazione sociale. Ciò che vedo è un paese che si prepara ad accogliere il mondo intero e ogni tifoso, ma che cerca anche di capire dove sono necessari miglioramenti e come farli in tanti settori diversi, specialmente in relazione ai diritti umani e al benessere dei lavoratori“.

Ha parlato anche HE Hassan Al-Thawadi, Segretario Generale del Comitato Supremo per la consegna e l’eredità, spiegando: “Siamo felici di celebrare il traguardo di un anno. Siamo sulla buona strada per offrire un torneo che stabilirà nuovi parametri di riferimento per lo sviluppo sociale, umano, economico e ambientale, un torneo che sarà ricordato per sempre come innovativo, sostenibile e trasformativo. Si tratta di un momento unico e speciale per il Qatar come paese ospitante. Dopo 11 anni di duro lavoro e progressi duraturi, stiamo per consegnare la prima Coppa del Mondo nella nostra regione, una che lascerà una profonda eredità per il Qatar, la regione e il mondo intero“.