Mondiali Qatar 2022, indagine Fifa sugli incidenti post Uruguay-Ghana

Iniziano i guai per l’Uruguay dopo i comportamenti risalenti al post-match della sfida contro il Ghana, che ha estromesso i sudamericani dai Mondiali in Qatar. Secondo la Fifa, Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin e Fernando Muslera devono affrontare casi disciplinari per “comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play” e cattiva condotta. Anche la Federazione calcistica uruguaiana deve affrontare un’ulteriore accusa di discriminazione, ha affermato la Fifa in un comunicato senza fornire dettagli.