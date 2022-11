Mondiali Qatar 2022, in Iran si festeggia la sconfitta contro gli Stati Uniti: ucciso un uomo

Sono continuate anche dopo il match contro gli Stati Uniti le tensioni sul suolo iraniano, dove alcuni manifestanti sono scesi in piazza per festeggiare. Sì, per una celebrazione della sconfitta della nazionale contro i rivali nordamericani. Di certo una notizia che non si sente tutti i giorni e che ovviamente non ha fatto piacere al regime. Secondo la stampa iraniana, infatti, nel corso dei festeggiamenti di protesta a Anzali, nel nord dell’Iran, sarebbe stato ucciso un uomo dalle forze di sicurezza del regime. “L’Iran è un Paese in cui le persone sono molto appassionate di calcio. Ora sono nelle strade della città di Sanandaj e festeggiano la sconfitta della loro squadra di calcio contro gli Stati Uniti”, ha scritto il giornalista Masih Alinejad su twitter, mettendo in risalto la vicenda.