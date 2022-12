Mondiali Qatar 2022, imam e Consolato Marocco in Spagna invitano tifosi alla calma

C’è preoccupazione dal punto di vista dell’ordine pubblico in Spagna in vista della sfida contro il Marocco negli ottavi dei Mondiali in Qatar. Il Consolato generale del Marocco ad Almeria e il Centro degli imam della stessa città andalusa, hanno chiesto ai loro connazionali di evitare atteggiamenti che possano generare “disordini e scontri tra tifosi” e di non rispondere alle “provocazioni” che potrebbero verificarsi. “Chiediamo a tutti di mostrare sportività e buone abitudini basate su comportamenti rispettosi in caso di vittoria o sconfitta”, si legge nel documento, riportato dai media spagnoli.