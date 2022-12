Mondiali Qatar 2022, il Marocco riscrive la storia e vola in semifinale: eliminato anche il Portogallo

Il Marocco scrive una clamorosa pagina di storia. La squadra di Regragui elimina il Portogallo ai quarti di finale e vola in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022: è la prima africana a riuscirci, entrando così nella leggenda. I lusitani invece sono fuori, finisce nel peggiore dei modi l’ultima coppa del mondo di Cristiano Ronaldo, anche oggi escluso da Santos dal 1′. Adesso in semifinale l’avversaria sarà una tra Francia e Inghilterra, con la voglia di stupire ancora.

Ritmi molto alti in avvio di primo tempo, il Marocco se la gioca sul piano dell’intensità e per il Portogallo ci sono pochi spazi per andare alla conclusione. Bono para sul colpo di testa di Joao Felix, poi è En-Nesyri ad avere una chance analoga, ma senza precisione. Ancora Joao Felix vicino al gol quando un suo tiro deviato termina fuori di un soffio, al 41′ il Marocco passa però in vantaggio: cross in mezzo, Diogo Costa sbaglia l’uscita ed En-Nesyri anticipa tutti depositando in rete. A inizio ripresa Santos decide di mandare in campo i grandi esclusi Ronaldo e Cancelo, incidono poco. Nonostante il pallino del gioco sia tutto nelle mani dei lusitani nell’ultima mezzora, c’è molta confusione e le azioni offensive, da segnalare un tiro di Felix e uno di Ronaldo, paiono frutto del caso. I nordafricani, dal canto loro, non riescono a finalizzare alcuni contropiedi importanti. Nel recupero espulso Cheddira per una clamorosa ingenuità, la squadra di Regragui deve difendere in dieci per cinque minuti.