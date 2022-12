Mondiali Qatar 2022, i verdetti del girone E: Giappone e Spagna si qualificano. Beffata la Germania

Sono Giappone e Spagna a qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Beffata la Germania che nonostante la vittoria per 3-2 sulla Costa Rica non si qualifica a causa della differenza reti con gli spagnoli.

I tedeschi passano in vantaggio al decimo minuto grazie al cross morbido di Raum che pesca Gnabry, è quest’ultimo che stacca bene da distanza ravvicinata e insacca il pallone all’angolino basso di destra. Nella ripresa, succede di tutto. La Costa Rica trova prima il pareggio con una straordinaria azione partita dalle retrovie: Tejeda al 58’ arriva bene su vari rimpalli in area e col destro scaraventa in porta il pallone della speranza. E poi il sorpasso, con il gol di Vargas al 71esimo. Sono qualche minuto dopo i tedeschi ritrovano la rete del pareggio con Havertz: il centrocampista aggancia un passaggio in area e scodella il pallone alle spalle di Navas. Nei minuti finali il nuovo vantaggio degli uomini di Flick viene firmato ancora da Havertz prima e poi al 91esimo da Fullkrug, vittoria che però risulta vana data la sconfitta della Spagna. Vengono eliminate sia Costa Rica che Germania.

Morata firma la rete del primo vantaggio al minuto 11. L’attaccante arriva di testa su un cross morbido messo in area da Azpilicueta e firma il gol dello 0-1. Sono i giapponesi nella ripresa a ribaltare tutto: al 48esimo Doan ritrova il pareggio con un missile da fuori area, mentre Tanaka al 51esimo trova il sorpasso a due passi dalla porta, ricevendo bene un assist di Mitoma. I giapponesi si impongono quindi per 2-1 sugli spagnoli, entrambi però conquistano la qualificazione agli ottavi.